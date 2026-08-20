La SCPL informó que los sucesivos cortes del servicio de energía registrados desde el sábado 15 de agosto se deben a hechos de vandalismo relacionados con el robo de cables en las siguientes direcciones de Km. 3 y Km. 5: intersección de las calles Lago Muster y Río Pico, calle Pingüinos de Magallanes, calle Segurola y en la zona de cerros frente al Predio Ferial.

La Cooperativa ya realizó las denuncias correspondientes y se han mantenido reuniones con las autoridades policiales, con el objetivo de coordinar acciones y reforzar las medidas de prevención y seguridad en el sector.

Los barrios afectados por estos hechos fueron los siguientes: Usina, Las Orquídeas, Próspero Palazzo, Ciudadela, Padre Corti, Km. 3, Km. 4, 25 de Mayo, Saavedra, Divina Providencia y Médanos.

Se destacó desde la cooperativa la tarea realizada por las cuadrillas operativas, que han trabajado arduamente para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas con la mayor rapidez posible. Cabe destacar que las fallas deben ser localizadas y atendidas de manera manual, en sectores oscuros y de difícil acceso, lo que requiere el traslado y la utilización del equipamiento adecuado para llevar adelante las intervenciones y reponer el servicio de manera segura.