Un principio de incendio vehicular se registró este martes alrededor de las 7 de la mañana en un domicilio del barrio Las Flores.

Personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un vehículo que se estaba incendiando en el patio delantero de una vivienda. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego afectaba a un auto estacionado en el sector.

Según relató el propietario, el día anterior habían realizado un asado en el patio y presuntamente algunas brasas habrían quedado encendidas. Al advertir el foco ígneo, la familia salió rápidamente hacia la vía pública.

Los Bomberos Voluntarios intervinieron y lograron sofocar las llamas que alcanzaban maderas, brasas y otros elementos del patio, además del principio de incendio en el vehículo.

No se registraron personas lesionadas y el hecho dejó únicamente daños materiales. Se investiga el origen accidental del siniestro.