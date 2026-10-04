El accidente ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de Rivadavia y Carabelas. La víctima, un hombre mayor de edad, fue asistida por personal médico.

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado 3 de octubre, alrededor de las 19:15 horas, en la intersección de avenida Rivadavia y calle Carabelas, en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información preliminar de la Comisaría Seccional Cuarta, un hombre mayor de edad fue atropellado por un Renault Clio y, tras el impacto, quedó debajo del vehículo.

Personal policial acudió al lugar y se solicitó inmediatamente una ambulancia para asistir a la víctima. Hasta el momento del primer reporte no se había informado su identidad ni el alcance de las lesiones.

El vehículo era conducido por una mujer de 49 años.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y se aguarda una ampliación oficial sobre el estado de salud del hombre.

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