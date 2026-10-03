Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en Puerto Madryn, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la División Antidrogas Puerto Madryn, a partir de una serie de denuncias que advertían sobre una vivienda que funcionaría como centro de comercialización de drogas.

El inmueble se encontraba en el barrio Gobernador Fontana, en las inmediaciones de un establecimiento educativo y frente a una plaza frecuentada por numerosos jóvenes.

Investigación y allanamiento

Con autorización judicial, los investigadores realizaron tareas de campo, vigilancias encubiertas y análisis de la información recolectada, que permitieron establecer que la vivienda sería utilizada para el acopio, fraccionamiento y posterior venta de estupefacientes.

Según la investigación, las maniobras estarían a cargo de dos personas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Rawson, a cargo del juez Guillermo Gustavo Lleral, y la Sede Fiscal Descentralizadora de Rawson, a cargo del fiscal Fernando Gelvez, ordenaron el allanamiento del inmueble ubicado sobre calle Santiago del Estero.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quienes además tienen vínculo familiar entre sí.

Qué secuestraron

Como resultado del operativo, los investigadores secuestraron:

Dosis de cocaína y marihuana.

Tres teléfonos celulares.

Una notebook.

Una balanza de precisión.

Ocho chips de telefonía celular.

Documentación considerada de interés para la investigación.

Por disposición de la Justicia, los dos involucrados fueron imputados y notificados de la causa, mientras que quedaron a disposición del magistrado junto con los elementos secuestrados.

La investigación se encuentra encuadrada en una infracción a la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737.