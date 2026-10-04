El Museo Nacional del Petróleo volvió a ser protagonista en la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia y esta vez se llevó un reconocimiento especial: obtuvo el tercer premio al mejor stand por su propuesta “Estación de Geología del Petróleo”.

La directora del museo, Mariana Libenson, destacó la participación de la institución y señaló que es el tercer año consecutivo que forman parte de la Expo a través del programa Arte, Ciencia y Conocimiento, desarrollado en conjunto con la Agencia Comodoro Conocimiento.

“Para nosotros es una alegría y un orgullo estar nuevamente en la Expo Industrial”, expresó Libenson durante una entrevista, y explicó que en esta edición presentaron un proyecto surgido dentro de ese programa.

La propuesta presentada fue la Estación de Geología del Petróleo, una iniciativa que busca acercar al público a distintos aspectos vinculados con la actividad hidrocarburífera y ampliar la mirada sobre el territorio.

Además, el museo participó de la segunda edición del panel “Mitos y preguntas frecuentes en una ciudad petrolera”, que reunió a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En la actividad participaron el doctor Daniel Cabral Márquez, el doctor Nicolás Foix y la doctora Graciela Cicelli, con la moderación del doctor Gabriel Carrizo.

“Fue muy hermosa esa actividad, participó mucha gente”, destacó la directora.

Uno de los temas abordados durante el panel fue el conocido mito de que se buscaba agua cuando se encontró petróleo en Comodoro Rivadavia.

Libenson explicó que el museo trabaja junto a especialistas para revisar esas ideas instaladas y repensar conocimientos que muchas veces se transmiten como verdades incuestionables.

“Nos ayudan a desarmar y a repensar estos sentidos comunes que circulan”, sostuvo.

Para la directora, esa tarea también permite ampliar el conocimiento y la mirada sobre la ciudad y toda la región.

“No debemos perder la historia y la memoria”

Otro de los ejes centrales de la participación del museo es la necesidad de preservar la memoria vinculada con el petróleo y su impacto en la identidad de Comodoro Rivadavia y de toda la Cuenca del Golfo San Jorge.

“No debemos perder la historia y la memoria”, remarcó Libenson.

En ese sentido, explicó que el museo busca pensar permanentemente la relación entre pasado, presente y futuro, utilizando sus objetos y piezas como disparadores para reflexionar sobre la historia local y regional.

La institución aborda esta tarea desde una mirada interdisciplinaria, que incluye geología, historia, ingeniería, ciencias ambientales y economía, entre otras áreas.

“Es muy necesario que este escenario, que es el museo, que es una dependencia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fomente esta participación y esta sinergia con las comunidades”, señaló.

Un premio al trabajo colaborativo

La directora reconoció además la sorpresa y alegría que generó el premio recibido durante la Expo.

“No lo esperábamos”, contó.

El stand obtuvo el tercer premio, un reconocimiento que contempló especialmente el trabajo colaborativo, la creatividad y la representatividad regional de la propuesta.

Para Libenson, el reconocimiento también pone en valor el esfuerzo conjunto detrás de la Estación de Geología del Petróleo y la participación del museo en la Expo.

Los personajes que forman parte de la memoria de Comodoro

Durante la entrevista también hizo referencia a uno de los elementos presentes en la ornamentación del espacio, vinculado con los trabajadores petroleros y con figuras históricas de la ciudad, entre ellas Narciso.

“Tenemos dos, no solo uno”, explicó, en referencia a las representaciones utilizadas en el stand.

Para la directora, esos elementos permiten recuperar las historias de las personas que habitaron y habitan este territorio y la manera en que fueron construyendo sentidos y vínculos con la ciudad.