La participación del Puerto de Comodoro Rivadavia en la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica fue destacada como una oportunidad para mostrar el potencial de la actividad marítima y su vínculo con el desarrollo productivo de la ciudad.

En diálogo con La Posta Comodorense, Digna Hernando sostuvo que el puerto debe ser entendido como una herramienta vinculada con gran parte de las actividades que se desarrollan en Comodoro y la región, especialmente por su capacidad para aportar soluciones logísticas y mejorar costos para las empresas.

“El puerto es una herramienta que tiene que ver con todo lo que hay expuesto estos días acá. Está interrelacionado absolutamente con la actividad de todas las empresas que pueden tener en el puerto una herramienta para mejorar los costos de su logística”, señaló.

Hernando también planteó que el actual contexto económico debe servir para ampliar la mirada sobre la matriz productiva de Comodoro.

“Comodoro puede haber tenido una crisis, pero las crisis siempre son oportunidades y esta también lo va a ser”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el petróleo continuará teniendo un rol importante en la generación de empleo y actividad económica, pero remarcó la necesidad de sumar nuevas alternativas productivas.

“Esta crisis nos permite abrir la mirada a otras actividades que antes no le prestábamos atención y ahora creo que todos estamos mirando con mucho más interés y más decididos a llevarlas adelante”, sostuvo.

Uno de los ejes planteados durante la Expo fue la necesidad de volver la mirada hacia el mar y explorar las posibilidades que ofrecen los recursos marítimos para la economía local.

“El mar tiene muchísimos recursos que dar al desarrollo económico de las regiones costeras como la nuestra”, expresó Hernando.

Según explicó, desde el puerto se trabaja actualmente en distintos proyectos y actividades vinculados con el mar, con el objetivo de avanzar hacia una diversificación productiva más amplia.

“No es un proyecto. Son diferentes actividades que todas tienen que ver con el mar y que todas tienen que ver con la posibilidad del desarrollo de Comodoro, realmente por primera vez diversificado en serio”, sostuvo.

Los 30 años del puerto, una oportunidad para abrir las puertas

En la entrevista también hizo referencia a la próxima celebración por los 30 años del puerto, que será aprovechada para acercar la actividad portuaria a la comunidad.

La intención es que los vecinos puedan conocer las instalaciones, recorrer el puerto y comprender cómo funcionan las distintas actividades que allí se desarrollan.

“Queremos abrir las puertas a la comunidad, que todos puedan conocer el puerto, que puedan visitarlo, que puedan entender todo lo que hay en el puerto”, explicó.