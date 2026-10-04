El Banco Credicoop participa de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia y reafirmó su decisión de continuar acompañando a la ciudad y a sus sectores productivos, especialmente en un contexto económico complejo.

Eugenio Romero, gerente del Banco Credicoop, destacó la participación conjunta de las filiales de Comodoro y Barrio Industrial, además del acompañamiento al Municipio y a la Agencia Comodoro Conocimiento.

“Para el Banco Credicoop es muy importante la participación en conjunto con los compañeros de la filial y de la filial de Barrio Industrial y también acompañar al municipio y a la agencia Comodoro Conocimiento”, sostuvo.

Romero remarcó que, mientras otras entidades bancarias reducen estructuras o personal en la ciudad, Credicoop mantiene su presencia local.

“Nuestra postura es firme de seguir acompañando a la localidad”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la entidad es el único banco privado que acompaña al Municipio en la realización de la Expo, aunque aclaró que se trata de una institución de carácter cooperativo.

“Estamos acompañando este proceso de crisis actual, tanto acá en Comodoro como a nivel nacional, con los valores cooperativos”, explicó.

Alivio para familias endeudadas

Uno de los aspectos que destacó el gerente fue el trabajo realizado para facilitar la refinanciación de deudas de personas físicas, mediante una reducción de tasas.

Según explicó, Credicoop, junto con algunos bancos estatales, fue pionero en esta medida, con el objetivo de brindar alivio financiero y evitar que las personas queden excluidas del sistema.

“Una familia que pasa una situación irregular hoy lo complica mucho, porque queda fuera del sistema en varias prestaciones”, señaló.

Romero indicó que el acompañamiento no se limita a los clientes particulares, sino que también alcanza a empresas de la ciudad que atraviesan dificultades.

En particular, mencionó casos de compañías afectadas por la situación generada tras la retirada de YPF y por el contexto económico actual.

“Hemos hecho las acciones necesarias para poder acompañarlos hasta que pueda reactivarse la economía en la localidad”, sostuvo.