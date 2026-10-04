Con más de una década de trayectoria, el emprendimiento Hilario volvió a participar de una nueva edición de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, acompañando un evento que reúne a empresas, emprendedores e instituciones de la ciudad y la región.

Juan Manuel Fernández, representante del emprendimiento, contó que Hilario comenzó hace unos 10 años y que participa de distintas actividades y exposiciones desde 2021, especialmente desde la pandemia.

“Venimos acompañando desde pandemia, desde el 2021 que estamos en todas las expo, tanto la de industria, la de turismo, vimos nacer el Festín de Sabores”, relató.

Según explicó, la presencia en estos eventos representa una forma de acompañar el crecimiento y la promoción de Comodoro, tanto desde el sector turístico como desde el productivo.

“Estar acá es acompañar a la industria y estar ofreciendo cosas ricas para la gente que trabaja”, sostuvo.

Fernández también destacó la capacidad de los distintos sectores económicos de la ciudad para sostenerse ante las dificultades.

“Resiliencia. Yo lo que veo en las calles, veo con los gastronómicos, con los hoteleros, con los comercios, resiliencia”, afirmó.

En ese sentido, valoró la participación de empresas y pymes en la Expo, incluso cuando formar parte de un evento de estas características implica un esfuerzo económico.

“Estamos laburando y estamos con las botas puestas y yo creo que vamos a salir adelante”, expresó.

El referente de Hilario consideró que la Expo demuestra que Comodoro no se cierra frente a las dificultades, sino que continúa generando espacios para mostrar su producción, recibir visitantes y conectar a empresas y emprendedores.

“Tal vez no tenga el lujo que tenía hace cinco años, pero ves que la gente viene, participa, las empresas apuestan por estar en este espacio e inclusive las pymes apuestan por estar acá”, señaló.

Fernández remarcó que detrás de cada emprendimiento y empresa que participa existe un esfuerzo importante para sostener la actividad.

“Lo digo yo, trascendiendo de Hilario, como lo puede decir cualquier pyme que se dedica al petróleo, que hoy por hoy estar acá habrá significado para ellos un esfuerzo muy grande”, afirmó.

Para el emprendedor, ese compromiso es una muestra de la voluntad de los distintos sectores de seguir trabajando, generar actividad y acompañar el desarrollo de Comodoro Rivadavia, incluso en momentos económicos complejos.

Hilario, además, anticipa su continuidad en los eventos de la ciudad, acompañando las propuestas que buscan fortalecer tanto al sector productivo como al turístico.