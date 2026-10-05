La directora del Grupo Altamira, Solange Freile, destacó la participación de la empresa en la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, donde además de presentar innovaciones vinculadas con el sector salud, ratificó su respaldo al proyecto de creación de un Distrito de Salud para la ciudad.

Freile explicó que la presencia del grupo en la exposición busca no solo mostrar su trabajo, sino también acompañar una iniciativa que considera estratégica y que requiere del compromiso de distintos sectores.

“Nos encontramos presentes en la exposición, no solo para representar al Grupo Altamira, sino también para respaldar y promover el proyecto del distrito de salud”, señaló.

La directora recordó que Altamira participa de la exposición desde hace aproximadamente diez años, con presencia en casi todas sus ediciones.

Según explicó, el grupo acompañó incluso las primeras etapas, cuando la muestra estaba fuertemente vinculada con la actividad hidrocarburífera y todavía no tenía la diversidad de sectores que presenta actualmente.

En esta edición, Altamira llegó con una propuesta vinculada con innovaciones en salud, en línea con la evolución de la exposición y con el crecimiento de nuevas áreas productivas en la ciudad.

Freile consideró que la Expo refleja parte de la identidad histórica de Comodoro Rivadavia y su capacidad de sostener proyectos aun en momentos económicos complejos.

“La esencia de esta exposición refleja el espíritu pionero de Comodoro Rivadavia, que persiste en su apuesta por el progreso y el impulso constante”, afirmó.

En ese contexto, consideró que la coyuntura actual también puede abrir una oportunidad para avanzar en la diversificación económica.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo puesto en las nuevas generaciones y en la posibilidad de que los jóvenes puedan ampliar sus horizontes profesionales.

Freile sostuvo que la región atraviesa un momento en el que comienzan a visibilizarse más industrias, especialidades y áreas de formación, más allá del tradicional vínculo con la actividad petrolera.

“Es un momento histórico para nuestra región, en el cual los jóvenes tendrán la posibilidad de diversificar sus elecciones profesionales”, destacó.

En esa mirada de futuro, el proyecto del Distrito de Salud aparece como uno de los espacios donde podrían converger nuevas inversiones, innovación, formación y oportunidades laborales.