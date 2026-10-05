Juan Mario Pais, diputado provincial de Arriba Chubut, indicó que «el sector de la acuicultura es el que más posibilidades de generación de empleo tiene en la provincia» y lamentó que, pese a ello, no se trate en la Legislaltura un proyecto que presentó el año pasado y que reactualizó en la reciente Expo Idustria de Comodoro Rivadavia.

“En la Expo Industria hablamos del proyecto que presenté en el 2025 para una provincia que pierde puestos de trabajo. Este sector de la acuicultura es que más posibilidades de generación de empleo tiene en la provincia, pero se necesita de una ley que seguridad jurídica para acercar inversores”.

“Lo que ahora hace falta es decisión política para tratar un proyecto que no es del oficialismo. El único proyecto que ha generado algo de empleo fue uno que presenté yo y se relacionó al turismo. Tenemos el ejemplo de Neuquén que hace acuicultura en los embalses y nosotros tenemos esa posibilidad, aunque potenciada por la opción de desarrollarla en toda la costa de Chubut”, agregó.

El legislador señaló que “La provincia tiene una crisis de empleo severa y Comodoro Rivadavia en particular, todo potenciado por el tema de la salida de YPF y sus consecuencias en el empleo del resto de los sectores económicos. Hay una sangría que no para y si no se inyecta un poco de dinero para que haya consumo va a ser cada vez peor, porque la gente gasta casi todo en servicios, alimentos, alquiler y se acabó”.

En ese marco, indicó que “Los medios tienen que hacer una revisión de su tarea porque los anuncios que hizo el gobernador en Francia son repetidos, el de la sub zona franca se hizo el año pasado y el de los polímeros tampoco creemos que vaya a generar un incremento importante de puestos de trabajo”.

Volviendo al tema de la acuicultura sostuvo que “Por eso hay que comenzar a trabajar la diversificación productiva y ponerse en carrera rápido. En el caso de Neuquén se desarrolla acuicultura en dos embalses que generar cerca de 800 puestos de trabajo con 10 mil toneladas de truchas y nosotros además podemos hacer maricultura con diferentes sistemas con los cuidados ambientales y certificando el producto para que tenga un precio más elevado controlando las plagas y enfermedades”.

“De los productos que se surgen del agua que se consumen en el mundo, el 62% tiene su origen en la acuicultura. Hay recursos limitados en el mar y hace falta trabajar en la acuicultura para aportarle proteínas a un mondo en crecimiento. Tenemos una oportunidad extraordinaria para insertarnos en un mercado, pero no producimos absolutamente nada”, explicó.

Sobre el proyecto de Ley de Pesca Artesanal del oficialismo expresó que “Mandaron un proyecto que nos abstuvimos porque no escuchamos a la comunidad de Caleta Córdova y querían tratarlo en una semana, por eso le pedí al oficialismo que trate el proyecto de acuicultura”.