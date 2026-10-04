La Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia cerró este domingo con un balance positivo por parte de la organización, que destacó la participación de empresas, instituciones, familias y vecinos durante las tres jornadas.

El gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, señaló que las expectativas iniciales fueron superadas y resaltó especialmente la participación del sector productivo y de la comunidad.

“Han sido superadas esas expectativas, con mucha participación de la gente. Hoy, en el último día, mucha familia, mucha gente participando y visitando la nave central de la Expo”, sostuvo.

Según detalló, participaron más de 120 empresas y durante las dos primeras jornadas se concretaron 740 reuniones programadas en la ronda de negocios.

La agenda incluyó charlas y conferencias sobre distintos ejes vinculados con el desarrollo de Comodoro y la región.

Uno de los bloques estuvo dedicado a los recursos naturales y el futuro del hidrocarburo convencional, con la participación de las cuatro operadoras.

También se abordó la diversificación productiva, a partir de la experiencia de la delegación chilena que llegó a la ciudad para presentar experiencias vinculadas con la maricultura.

La programación incluyó además exposiciones de referentes de distintos ámbitos, como Ricky Sarkany y Santi Siri, además de actividades y encuentros que convocaron a empresas, comercios e instituciones.

Squillace remarcó que la realización de la Expo adquiere especial importancia en un contexto económico complejo y consideró que estos espacios permiten fortalecer los vínculos entre los distintos sectores.

“Sabemos que la realidad económica del país, de la provincia y también de la ciudad no es la mejor, pero estos espacios son importantes para esto, para reafirmar el compromiso de las empresas y los comercios de la ciudad”, afirmó.

En esa línea, destacó la necesidad de continuar mostrando las posibilidades de desarrollo productivo y económico que tiene Comodoro y de generar ámbitos donde instituciones y empresas puedan analizar alternativas para avanzar hacia la diversificación y la creación de nuevas industrias.

“Generar espacios de vinculación, de encuentro, de debate, a partir del cual se puede pensar el futuro y el desarrollo de la ciudad a partir del trabajo de todos los comodorenses”, resumió.