Lo que comenzó como un hobby durante la pandemia terminó convirtiéndose en un emprendimiento gastronómico que busca llevar el sabor de la Patagonia a distintos espacios de Comodoro Rivadavia.

Se trata de Matuasto, el proyecto de Tomás Crocce, que participó de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro y que nació a partir de la elaboración artesanal de bombones.

“Nosotros decimos orgullo, ya que tenemos un producto que es local”, explicó Crocce durante una entrevista, al destacar que entre sus productos se encuentran bombones elaborados con dulces de calafate, frambuesa y damasco.

El emprendimiento además desarrolla sus productos en la sala de Comodoro Conocimiento, uno de los espacios vinculados con la organización de la Expo.

Crocce contó que Matuasto comenzó durante la pandemia, cuando empezó a elaborar bombones en su casa.

Con el tiempo, la invitación de Comodoro Conocimiento para trabajar en su sala permitió que el proyecto creciera y sumara nuevas propuestas.

Así llegó también el café de especialidad, una pasión que el emprendedor asegura tener desde hace años.

“Desde que conocí lo que era el café de especialidad, mi sueño siempre fue poner una cafetería y hoy lo estoy cumpliendo”, relató.

Actualmente, Matuasto cuenta con un carrito gastronómico que participa en distintos eventos y también forma parte del paseo gastronómico del Liceo.

Uno de los grandes desafíos del emprendimiento fue transformar la receta tradicional de los bombones para incorporar ingredientes de la región.

Crocce explicó que al comienzo trabajaba con sabores clásicos como dulce de leche y avellana, utilizando pastas comerciales. Después decidió buscar una identidad diferente y apostar por productos locales.

“Ese fue como el desafío de la combinación del chocolate con lo que es frambuesa, con lo que es calafate”, contó.

El resultado fue una propuesta que combina la elaboración artesanal con ingredientes que remiten directamente a la identidad patagónica.

¿Por qué se llama Matuasto?

El nombre de la marca también tiene una relación directa con el territorio.

Crocce explicó que buscaban un nombre que representara a la Patagonia y a Comodoro, y encontraron inspiración en el matuasto, un reptil característico de la Patagonia argentina y chilena.

“Entonces, dijimos que es lo que más nos puede representar”, explicó.

Desde el comienzo decidieron mantener ese nombre porque, además, buscaban que la marca no quedara limitada únicamente a los bombones.

“La idea era poner un nombre que represente todo y que no se centre solo en los bombones. Entonces, Matuasto es una marca que puede abarcar varias cosas”, señaló.

Hoy, el emprendimiento combina chocolate, sabores regionales, café de especialidad y una identidad propia, mientras continúa creciendo de la mano de eventos y espacios gastronómicos de Comodoro.