Un hombre de 57 años fue imputado luego de que detectaran presunta marihuana oculta dentro de un desodorante a bolilla durante una inspección de un depósito destinado a un interno.

El procedimiento se realizó este sábado 3 de octubre, entre las 19 y las 20:41, cuando el agente Carlos Oporto, que se desempeñaba como celador, inspeccionó un depósito llevado al interno Leonardo Rodríguez.

Según el informe policial, durante la revisión encontró en el interior de un desodorante a bolilla marca Etiqueta Men un envoltorio que contenía una sustancia que posteriormente fue sometida a una prueba de campo.

Ante la situación, intervino personal de la División Drogas y Leyes Especiales (DDyLE), encabezado por la subinspectora Jaqueline Álvarez, quien se comunicó con la funcionaria auxiliar de Fiscalía, Dra. Andrea Whitty.

Por disposición de la Fiscalía, se ordenó el secuestro de la sustancia y la imputación del hecho a Gregorio Segundo Valezquez, de 57 años.

El test arrojó positivo

La sustancia fue pesada y alcanzó los 9,7 gramos. Posteriormente se realizó una prueba presuntiva con narco spray, que dio resultado positivo para cannabis sativa.

El material quedó secuestrado por personal de Drogas y Leyes Especiales y se dio intervención a la Oficina Judicial y al Ministerio Público Fiscal.

Además de la imputación, el hombre fue notificado de una prohibición de realizar depósitos durante 15 días.