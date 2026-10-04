Comodoro Rivadavia comenzó este domingo 4 de octubre con una mañana fresca y ventosa. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 9 se registraban 11,2°C, con cielo mayormente nublado y precipitación a la vista.

La humedad era del 58%, la presión atmosférica de 995,8 hPa y el viento soplaba del oeste a 23 km/h, mientras que la visibilidad alcanzaba los 30 kilómetros.

Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado. Hacia la tarde podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

La temperatura continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima prevista de 15°C durante la tarde.

El viento seguirá siendo protagonista, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Durante la noche se esperan nuevamente chaparrones aislados, con una temperatura cercana a los 13°C.

El lunes se espera un marcado descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima de 11°C.

El martes y miércoles tendrán máximas de 12°C, mientras que el jueves volverá a subir la temperatura hasta 16°C.

Para el viernes se anticipan 11°C y el sábado podría llegar nuevamente a los 17°C.