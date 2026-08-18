Un buzo profesional, identificado como Raúl Sstt, documentó la presencia de toneladas de residuos pesqueros en el Golfo Nuevo, frente a las costas de Puerto Madryn, generando preocupación entre ambientalistas y vecinos por el impacto que esta contaminación provoca en el ecosistema marino.

Durante la inmersión, el buzo registró redes, cajones plásticos, sogas y restos de materiales de pesca acumulados en el fondo del mar, evidenciando el deterioro ambiental que afecta a una de las zonas más emblemáticas del litoral patagónico.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y retomadas por organizaciones ambientales, que exigieron mayores controles sobre la actividad pesquera y la implementación de políticas efectivas para la recolección y reciclaje de residuos.

El hallazgo refuerza las denuncias que desde hace tiempo vienen realizando distintos grupos locales sobre la falta de fiscalización y responsabilidad empresarial en el manejo de los desechos.

La situación pone nuevamente en debate la necesidad de un plan integral de protección del Mar Argentino, que contemple la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.