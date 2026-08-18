Los equipos argentinos viven una semana clave en las Copas Libertadores y Sudamericana, donde se definirán los clasificados a los cuartos de final. En total, son siete los representantes nacionales que siguen en competencia: cuatro en la Libertadores y tres en la Sudamericana.

En la Libertadores, Independiente Rivadavia buscará cerrar su serie ante Fluminense tras el empate sin goles en el Maracaná, mientras que Estudiantes visitará a Universidad Católica luego del 1-1 en La Plata. Platense, que igualó 1-1 con Coquimbo Unido, intentará hacer historia y avanzar en su primera participación continental. Rosario Central, por su parte, definirá su pase frente a Corinthians tras el 0-0 en la ida.

En la Sudamericana, Boca viaja a Paraguay para enfrentar a Recoleta FC con ventaja de 3-1, aunque sin su capitán Leandro Paredes y con la posible incorporación de Enner Valencia. Tigre intentará revertir el 0-1 ante Montevideo City Torque, mientras que River, dirigido por Eduardo Coudet, iniciará su serie frente a Independiente Santa Fe, postergada por el reciente sismo en Colombia.

Las revanchas se jugarán entre martes y jueves, y las series de cuartos de final están programadas entre el 8 y el 17 de septiembre.