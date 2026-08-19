La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly presentará formalmente este jueves, a primera hora, ante el Municipio, el Concejo Deliberante y la Viceintendencia, una propuesta para la creación de un *Programa Municipal de Alivio, Regularización y Acompañamiento para PyMEs, comercios, servicios, emprendedores y actividades productivas de la ciudad.*

La iniciativa cuenta también con la adhesión de la *Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central*, y será compartida con otras instituciones vinculadas al entramado económico, productivo y social de Comodoro Rivadavia.

La propuesta surge frente al complejo escenario económico que atraviesa la ciudad, marcado por la caída del consumo, el aumento de costos, la pérdida de rentabilidad, las dificultades financieras de las PyMEs y la reconfiguración de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El documento plantea medidas concretas y de aplicación municipal, entre ellas alivio en Ingresos Brutos municipal, adecuación de vencimientos al ciclo real de cobro, revisión de la Tasa de Abasto, planes especiales de regularización, suspensión de ejecuciones para contribuyentes adheridos, simplificación de habilitaciones, reconocimiento a contribuyentes cumplidores, mayor transparencia tributaria, compensación de deudas con créditos contra el Municipio y pago preferente a proveedores PyME locales.

Desde la Cámara señalaron que el objetivo no es solicitar medidas permanentes ni comprometer irresponsablemente las finanzas municipales, sino construir una herramienta transitoria, concreta y focalizada para evitar nuevos cierres, sostener empleo privado, preservar la actividad económica local y proteger la base tributaria futura de la ciudad.

Luego de la presentación formal, la entidad brindará una conferencia de prensa para explicar el alcance del proyecto, sus fundamentos y el espíritu institucional de la iniciativa.