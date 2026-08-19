Representantes de los 268 choferes de Patagonia Argentina, que fueron absorbidos por MR pero no cobraron su sueldo de julio, se están manifestando en estos momentos frente a Prefectura, cortando el tránsito en la Máximo Abásolo y Sarmiento, y con ello la comunicación entre el centro y la zona norte de la ciudad.

Los choferes, que hoy temprano también realizaron acciones de protesta, confirmaron que si no son recibidos por el intendente Othar Macharashvili, ellos o sus familiares se encadenarán en el municipio ya que «no podemos seguir esperando que se nos pague lo que trabajamos y se nos debe», afirmaron.