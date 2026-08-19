Corina Beatriz Pallarez tiene 57 años, vive en San Juan y busca a su hermano mellizo nacido en Comodoro Rivadavia. En diálogo con ABC Radio por FM Records manifestó que “Yo siempre tuve dudas sobre mis orígenes porque no tenía coincidencias físicas con mis familiares y había actitudes que me mostraban cosas raras. Hace cinco meses en una cena con mis primos me contaron que era adoptada y ahí empezó este nuevo camino que me cambió la vida cerrando círculos”.

Pallarez indicó que “No se sabe si mi hermano es varón o nena, pero sí que un primo mío estaba viviendo con mis padres en el sur y escuchó las conversaciones de los grandes donde supo que se habían llevado al otro niño”.

Luego reveló que “Aunque tiene 90 años y con problemas cognitivos mi mamá me contó que soy adoptada, pero no me contó nada más. Mi papá ya falleció. La noticia fue muy fuerte y vengo derramando nuevas lágrimas”.

Corina sostuvo que “Esto sucedió hace 57 años atrás cuando era un tabú y considero que es importantísimo decirles la verdad a los chicos para que conozcan su identidad. Tenemos que vivir en la verdad”.

Por último, brindó los contactos: “Los que puedan aportarme alguna información pueden contactarme a mi email Arqpallarez@gmail.com o al número celular 264-543-8849”.