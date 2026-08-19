La agrupación de Jubilados en Lucha protestó hoy, frente a la sede del PAMI, por la falta de insumos, medicamentos, y las condiciones de la oficina, que hace meses no tiene gas y en consecuencia el frío ataca tanto a los trabajadores como a los jubilados.

El reclamo fue acompañado por diversas agrupaciones, entre ellas la lista 5 de la CTA, Fetera, Facón Grande, y otras.

El referente de la Agrupación, Fabián Pereyra, reclamó respuestas al petitorio presentado en abril en el que ya se advertia la falta de personal, las demoras en los turnos médicos y la precaria situación del sistema de prestación de salud.

El ingeniero Rodolfo «chiru» López sumó su voz al reclamo. El ypefiano aseguró que el responsable de esta política «es el gobierno de Javier Milei pero también sus cómplices, y entre ellos hay que mencionar específica y puntualmente al gobernador Ignacio Torres».