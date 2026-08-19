Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que la ex concesionaria del servicio de transporte, entregó recién en el día de hoy la estructura de costo requerida. El expediente ya fue derivado a las áreas legales y técnicas correspondientes para dar inicio al proceso de liquidación final del contrato.

Tras las aclaraciones realizadas oportunamente respecto a las demoras en el pago del saldo definitivo, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, comunicó que la empresa Patagonia Argentina cumplimentó la presentación de los datos contables, que se encontraban pendientes desde la finalización de su vínculo concesional, el pasado 31 de julio.

“La firma concretó la entrega formal de la documentación adeudada, un paso previo e indispensable que exige el marco normativo vigente para poder avanzar con el cierre administrativo de la relación contractual”, detalló la funcionaria.

*Análisis y circuito administrativo*

En la misma línea, desde la cartera de Servicios Públicos, precisaron que la información suministrada por la prestadora saliente, ya fue derivada a las áreas técnicas y legales del Municipio para su exhaustivo análisis y corroboración.

Tal como marca el circuito administrativo formal para estos casos, la estructura de costos presentada debe ser validada en primera instancia por la Subsecretaría de Transporte. Posteriormente, requiere la intervención y el dictamen del Ente de Control de Servicios Públicos (EnCoSep).

“Una vez que las áreas pertinentes y los órganos de aplicación hayan auditado y aprobado la documentación contable, se procederá a la emisión de la solicitud de gasto y a la posterior intervención del Tribunal de Cuentas, lo que nos permitirá finalmente ejecutar la liquidación final y la cancelación del saldo definitivo del contrato”, concluyó Juárez.