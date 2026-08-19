Comodoro Rivadavia comenzó este miércoles con 7,3°C y una sensación térmica de 4,6°C, mientras que para las próximas horas se espera un marcado ascenso de la temperatura, acompañado por viento y la posibilidad de precipitaciones.

A las 7 de la mañana, el cielo se encontraba algo nublado, con una humedad del 72%, presión de 1008,5 hPa y viento del sudoeste a 15 km/h. La visibilidad alcanzaba los 30 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde llegará el período más templado de la jornada, con una máxima prevista de 14°C. Sin embargo, también aumentará la inestabilidad: existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.

Además, el viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Chaparrones hacia la noche

Para la noche se anticipan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 10°C y continuarán las condiciones ventosas.

El jueves llegará un descenso importante de la temperatura: se esperan 3°C de mínima y apenas 7°C de máxima.