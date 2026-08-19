El endeudamiento de las familias argentinas, por culpa del plan económico de Javier Milei, no tiene precedente alguno en la Argentina.

En lugar de resolver y prestar atención al problema, el gobienro lo incrementa recomendando como solución la toma de créditos en Mercado Libre, con tasas usurarias.

La ministra de Defensa, Alejandra Monteoliva, se refirió a los sucidios en las fuerzas de seguridad y dio una respuesta bien libertaria.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: