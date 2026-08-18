Sergio Guajardo, referente del Comité Departamental de la UCR en El Maitén, expresó a ABC Radio por FM Records lo que en el radicalismo provincial generó la aprobación de las reelecciones indefinidas de jefes comunales.

A partir de esa ley, avalada por el gobernador Ignacio Torres, se generó un reagrupamiento radical, con mucha fuerza en el interior que recientemente impuso que la reunión del Comité Provincial se realice en Esquel y no en Trelew, como pretendía la dirigencia valletana

“Estamos en Esquel organizando el plenario para el día 29. Hay una disputa entre los comités del interior y el de Trelew porque estamos marcando el verdadero cambio y no más de los mismo buscando el federalismo en la participación porque necesitamos que todos los correligionarios puedan participar en la toma de las decisiones”, explicó Guajardo, que decidió buscar la conducción partidaria.

Luego señaló que “Por estamos convocando a todos los correligionarios de la provincia para que acompañen el resurgimiento de esta corriente federalista. Ya se hicieron dos plenarios en Trelew con el intendente Gerardo Merino que propuso que se haga nuevamente en la ciudad que conduce y yo propuso que se federalice definiéndose que se haga en Esquel con una votación muy ajusta de 12 a 11 votos”.

«Voy por la presidencia»

“La idea es que delegados y comités me solicitaron que los represente y lidere esta corriente federalista asumiendo el rol a la candidatura a la presidencia del Comité Provincia. Vamos a seguir con esta misma impronta y llevando adelante los valores reales, no por un precio o porque te regalan algo”, agregó.

Guajardo remarcó que “Nosotros somos radicales y debemos tomar nuestras propias decisiones porque el radical no quiere ser furgón de cola de nadie, sea con este gobierno o con quien se acuerde”.

Reveló que “Han ofrecido cargos y otras cosas, cuando tenés el poder ostentas con eso, cosas que suceden en la política, pero hay que trabajar con nuestros ideales y los que no son del partido no tienen que meterse”.

Subrayó que “Estamos en contra de la reelección indefinida (de los intendentes) por convencimiento y porque vivimos en una república, eso es lo que marca la Constitución y nuestros propios diputados tiran por el piso los principios radicales. Los diputados que votaron así deben venir a dar explicaciones al plenario del 29”.

Respecto de la posible unidad de Despierta Chubut con La Libertad Avanza sostuvo que “No voy a opinar lo que tiene que hacer el gobernador, es el del PRO y harán los acuerdos que consideren más favorables o necesarias; pero nosotros tenemos que ser protagonistas, aunque seamos minorías”.