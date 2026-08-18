Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz y ex estratega del mandatario argentino, Javier Milei, y del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), fue aprehendido la madrugada de este martes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este de Bolivia), luego de que su expareja Nadia Beller fuera tiroteada por desconocidos en un céntrico hotel.

«Fernando Cerimedo, teníamos información que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz, se procedió al arresto de esa persona y en este momento está en la Policía a la espera de tomar su declaración informativa en presencia del fiscal y su abogado», informó este martes el comandante de la Policía regional, David Gómez, en conferencia.

La noche del lunes, dos sujetos vestidos como repartidores de comida rápida se acercaron a Beller en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra y uno de ellos descargó varios disparos de un revólver contra la mujer y luego fugaron en una motocicleta.

Tras resultar herida, Beller fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde continúa internada bajo pronóstico reservado.

«Sobre Cerimedo, la situación es que está arrestado, estamos viendo si tiene participación. La investigación descartará o confirmará las hipótesis», concluyó Gómez.

Beller es una reconocida activista y abogada boliviana de derecha, que era pareja del experto en marketing político.

La Policía investiga el caso como intento de homicidio y busca a los pistoleros, que también sustrajeron el teléfono y la cartera de Beller. (Sputnik)