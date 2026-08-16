Los afiliados al PAMI cuentan durante 2026 con la posibilidad de acceder a anteojos recetados sin costo, una prestación destinada a quienes necesitan corregir diferentes problemas de visión.

La cobertura contempla tanto los cristales como el armazón, de acuerdo con la prescripción realizada por el profesional oftalmólogo.

El beneficio permite atender distintas necesidades visuales y establece una determinada cantidad de pares durante el año prestacional.

¿Qué anteojos cubre PAMI?

La prestación contempla alternativas de acuerdo con las necesidades de cada afiliado. La elección dependerá de la indicación oftalmológica y puede incluir anteojos destinados a diferentes distancias.

También existe la posibilidad de optar por cristales bifocales cuando así corresponda según la prescripción profesional.

¿Cómo se inicia el trámite?

Para acceder a los anteojos, el afiliado debe contar primero con una indicación oftalmológica vigente.

Con la documentación requerida deberá dirigirse a una óptica habilitada por PAMI, donde podrá gestionar la prestación y seleccionar las opciones disponibles dentro de la cobertura.

Es importante verificar previamente que el establecimiento elegido forme parte de la red habilitada y consultar las condiciones vigentes antes de iniciar el trámite.

Una prestación importante para jubilados y pensionados

La cobertura busca facilitar el acceso de los adultos mayores a elementos esenciales para su salud visual sin tener que afrontar el costo completo de cristales y armazones.