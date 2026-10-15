Estudiantes de La Plata recibió una dura noticia a pocas horas del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo: la Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y el defensor no podrá formar parte de la serie continental.

La decisión fue comunicada al club luego de que el organismo sudamericano analizara la situación reglamentaria del futbolista. Según informó Doble Amarilla y replicaron distintos medios deportivos, la Conmebol se amparó en normativas de la FIFA para no otorgar la habilitación del jugador.

A través de un comunicado oficial, Estudiantes confirmó la medida y manifestó su desacuerdo con la resolución. La institución sostuvo que la inscripción de Rojo fue realizada «de acuerdo con la normativa vigente» y consideró que en antecedentes recientes se aplicaron criterios distintos para casos similares.

Frente a este escenario, el club anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitará una medida cautelar con el objetivo de revertir la decisión adoptada por la Conmebol.

La baja representa un problema para el entrenador Alexander Medina, que tenía previsto contar con el experimentado defensor en una instancia decisiva del certamen continental. Rojo había regresado recientemente al club platense tras su salida de Racing y se perfilaba como una de las incorporaciones más importantes para afrontar la recta final de la competencia.

Mientras tanto, la dirigencia del Pincha aguarda una definición en la instancia deportiva internacional, aunque por el momento el zaguero quedó al margen de las semifinales de la Copa Libertadores.