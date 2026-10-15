El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, quedó en el centro de la polémica luego de realizar una serie de declaraciones durante una entrevista con el medio digital MDZ, en la que cuestionó aspectos vinculados a las nuevas generaciones y a las formas de autopercibirse.

Las expresiones del músico se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde generaron un intenso debate entre usuarios que respaldaron sus dichos y otros que los consideraron ofensivos o inapropiados.

Durante la conversación, Noir se mostró crítico respecto de determinadas discusiones actuales sobre identidad. “Se autoperciben hamburguesas y, si les llegás a decir que no lo son, te podés llegar a comer un juicio”, expresó.

El artista también trazó una comparación entre los jóvenes actuales y quienes tenían la misma edad durante la Guerra de Malvinas. Según sostuvo, existe una diferencia significativa en la manera de afrontar responsabilidades y compromisos.

En ese contexto, recordó que hubo adolescentes que se ofrecieron para participar del conflicto bélico de 1982 y utilizó ese ejemplo para contrastarlo con situaciones que observa en la actualidad.

Las declaraciones provocaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios discutieron tanto el contenido de sus afirmaciones como la comparación realizada con la generación de Malvinas.

Para cerrar su reflexión, el líder de Ke Personajes dejó una frase que también generó controversia: “Hay que cuidar a nuestros hijos de tanta idiotez”.

Hasta el momento, el cantante no realizó nuevas declaraciones públicas sobre el impacto que generaron sus dichos, que continúan circulando en distintas plataformas digitales y medios de comunicación.