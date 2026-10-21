Un choque entre un Fiat Palio y una Renault Kangoo se registró este miércoles por la mañana en el semáforo del barrio Castelli, sobre la Ruta Nacional 3.

El accidente ocurrió mientras ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte. Como consecuencia del impacto, el Fiat Palio sufrió importantes daños materiales.

Tras la colisión, personal de la Policía del Chubut y agentes de Tránsito Municipal se hicieron presentes en el lugar para intervenir y ordenar la circulación vehicular.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al conducir debido a las lluvias que afectan a la ciudad y a la presencia de calzada mojada, condiciones que pueden aumentar el riesgo de siniestros viales.