Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió su primer triunfo como local en la Liga Nacional al vencer este domingo por 92-86 a La Unión de Formosa en el estadio Socios Fundadores.

El equipo dirigido por Pablo Favarel tuvo como principales figuras a Felipe Inyaco, autor de 20 puntos, y a Marcos Chacón y Sebastián Carrasco, quienes aportaron 17 unidades cada uno.

El goleador del partido fue Mariano Marina, de La Unión, con 21 puntos, mientras que Windi Graterol también se destacó en la visita con 20.

El encuentro comenzó mejor para La Unión, que buscó lastimar con el juego interior de Sebastián Acevedo. Sin embargo, Gimnasia reaccionó rápidamente de la mano de un inspirado Felipe Inyaco y pasó al frente 8-6.

A partir de allí, el partido se volvió intenso y parejo, aunque el Verde logró sacar una pequeña diferencia sobre el cierre del primer cuarto con aportes de Inyaco y Marcos Chacón, para terminar arriba 21-16.

En el segundo período, la visita descontó y se puso a dos puntos, pero Gimnasia volvió a tomar el control. Con Sebastián Carrasco como protagonista, el local llegó a sacar once de ventaja y se puso 34-23.

La Unión intentó responder con Windi Graterol en el poste bajo, pero el conjunto comodorense cerró mejor el parcial y se fue al descanso largo con una ventaja importante: 51-35.

Tras el descanso, el conjunto formoseño salió decidido a cambiar el rumbo del partido y comenzó a reducir la diferencia.

Graterol y Mariano Marina encabezaron la reacción de La Unión, que llegó a ponerse 57-50. Gimnasia logró contener el envión visitante y encontró respuestas en Martiniano Dato para cerrar el tercer cuarto 68-63.

El último período fue de máxima tensión. Gimnasia intentó administrar la ventaja mientras La Unión no se dio por vencido y buscó pasar al frente sobre el final.

El Verde, sin embargo, respondió en los momentos decisivos, manejó mejor el cierre y terminó asegurando una victoria por 92-86.

La síntesis

Gimnasia 92 – La Unión de Formosa 86

Gimnasia: Obiajulum Okafor 3, Felipe Inyaco 20, Emiliano Toretta 7, Martiniano Dato 10, Carlos Rivero 6 (fi), Marcos Chacón 17, Sebastián Carrasco 17, Valentín Forestier 4, Ciro Melo 0, Segundo Lasarte 0, Benjamín Stevens 0, Gino Balbo 8. DT: Pablo Favarel.

La Unión: Brandon Beavers 14, Mariano Marina 21, Sebastián Acevedo 4, Andrés Elsener 7, Windi Graterol 20 (fi), Alejandro Talavera 0, Tomás Nuño 17, Agustín Facello 0, Hugo Páez 0, Enzo Maglietti 0, Franco Alorda 3, Facundo Mariano 0. DT: Guillermo Narvarte.

Árbitros: Julio Dinamarca, José Luis Lugli y José Domínguez.

Estadio: Socios Fundadores, Comodoro Rivadavia.

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