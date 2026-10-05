El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró el domingo que en las semanas previas al balotaje del 25 de octubre habrá tiempo de mostrar las conexiones con el crimen organizado de su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

«No hay nada que pueda vislumbrar un horizonte prometedor en la sociedad brasileña. En la biografía del padre, del hijo (hay) sospechas gravísimas, relación con los milicianos, con el crimen organizado…todo eso quedará claro», dijo Lula en un discurso tras conocerse los resultados.

Lula da Silva, admitió el domingo su frustración con el resultado electoral, después de quedar por detrás de Flávio Bolsonaro. «El resultado muchas veces es inesperado, nunca conseguimos todo lo que queríamos (…) estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en la primera vuelta», afirmó en su primer discurso tras conocerse los resultados.

Flávio Bolsonaro logró el 47,1 por ciento de los votos válidos, y el líder de la izquierda, un 45,08 por ciento, según los resultados oficiales con el 99 por ciento del escrutinio finalizado.

Bolsonaro logró el 47,1 por ciento de los votos válidos, y el líder de la izquierda, un 45,08 por ciento, según los resultados oficiales con el 99 por ciento del escrutinio finalizado.