El senador y candidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro celebró el domingo sus resultados electorales, después de que se confirmará que superó en votos al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que se medirá en el balotaje del 25 de octubre.

«Brasil no aguanta más. Por muy poco no conseguimos una victoria en el primer turno, pero estoy muy feliz de la cantidad de brasileños que fue a la calle; ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores, izquierda, liderado por Lula)», dijo en su primer discurso tras finalizar el escrutinio.

Bolsonaro logró el 47,08 por ciento de los votos válidos, y el líder de la izquierda, un 45,1 por ciento, según los resultados oficiales tras completarse el 99,8 por ciento del escrutinio.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) superó todas las expectativas y mejoró los resultados que proyectaban las encuestas, que le situaban ligeramente por detrás del actual presidente.

Los otros candidatos, también conservadores, tuvieron resultados testimoniales: Augusto Cury tuvo el 2,9 por ciento de los votos, seguido de Renan Santos (2,2 por ciento), Ronaldo Caiado (2,2 por ciento) y Romeu Zema (0,28 por ciento).

En el Congreso Nacional, el escrutinio muestra por el momento un claro avance de la extrema derecha, con el bolsonarismo logrando la mayoría de los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Unos 158,7 millones de personas estaban habilitadas el domingo para sufragar en estos comicios.

Además, se elegían dos tercios del Senado y la totalidad de los 513 escaños de la Cámara de Diputados.

También hubo elecciones a nivel de asambleas legislativas y gobernadores estaduales. (Sputnik)