El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, y el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fueron los más votados el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y disputarán un balotaje el próximo 25 de octubre, confirmó el Tribunal Superior Electoral.

Ninguno de los dos logró superar el 50 por ciento de los votos válidos, por lo que tendrán que medir fuerzas de nuevo: con el escrutinio en el 98,7 por ciento, Flávio logró el 47,26 por ciento de los votos y Lula el 44,89 por ciento.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) superó todas las expectativas y mejoró los resultados que proyectaban todas las encuestas, que le situaban ligeramente por detrás del actual presidente.

Los otros candidatos, también conservadores, tuvieron resultados testimoniales: Augusto Cury tuvo el 2,9 por ciento de los votos, seguido de Renan Santos (2,2 por ciento), Ronaldo Caiado (2,2 por ciento) y Romeu Zema (0,28 por ciento).

En el Congreso Nacional el escrutinio muestra, por el momento, un claro avance de la extrema derecha, con el bolsonarismo logrando la mayoría de los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Unos 158,7 millones de personas estaban habilitadas el domingo para sufragar en estos comicios.

Además, se elegían dos tercios del Senado y la totalidad de los 513 escaños de la Cámara de Diputados.

También hubo elecciones a nivel de asambleas legislativas y gobernadores estaduales. (Sputnik)