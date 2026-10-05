Doce trabajadores con entre 15 y 20 años de antigüedad dialogaron con el intendente y la secretaria Cintia Juárez. Valoraron la información recibida y la reunión.

El intendente Othar Macharashvili, junto con la secretaria Cintia Juárez, se reunió este domingo con doce choferes de la empresa Patagonia Argentina, trabajadores que acumulan entre 15 y 20 años de antigüedad en el servicio.

Durante el encuentro, el jefe comunal brindó tranquilidad a los trabajadores y les aclaró el panorama sobre la situación laboral que atraviesan. Los choferes agradecieron la reunión y la información recibida, que era precisamente lo que buscaban ante la incertidumbre de los últimos tiempos.

“Era importante hablarles cara a cara porque no vamos a tolerar que se les mienta en la cara a los trabajadores. Nuestro interés es el de ellos, no el de un sindicalista en campaña ni el de un empresario que no acepta que se le terminó el negocio”, enfatizó Macharashvili.

Por su parte, Marcos Peraldi, con 18 años de servicio en la empresa, valoró la instancia de diálogo: «Fui bien recibido y más que nada bien informado, que era lo que buscábamos: porque estábamos en una incertidumbre de no saber».

Peraldi también expresó la necesidad de contar con una definición: «Tengo 18 años de servicio en Patagonia y la verdad que quiero que se defina de una vez por todas, porque necesito trabajar». En esa línea y tras la reunión mantenida con el jefe comunal, los trabajadores esperan una definición sobre su situación laboral.