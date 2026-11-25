En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de Comodoro Rivadavia reforzó las acciones de concientización mediante la colocación de material informativo en distintas garitas de colectivos de la ciudad.

La campaña incorpora afiches con información sobre violencia de género, teléfonos de asistencia y códigos QR que permiten acceder a contenidos preventivos y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo o acompañar a personas que requieran ayuda.

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Mari Cativa, explicó que el objetivo es acercar herramientas útiles a la comunidad y fortalecer la difusión de los recursos disponibles para quienes atraviesan contextos de violencia.

Además, destacó la importancia de que las personas sepan que cuentan con respaldo institucional y profesional para afrontar estas situaciones. En ese sentido, remarcó que el abordaje requiere el compromiso de la comunidad en su conjunto y no únicamente de quienes son víctimas de violencia.

Desde el área municipal recordaron que se encuentra habilitada la línea de guardia 297 4130813, destinada a brindar orientación y asistencia, mientras continúan desarrollándose actividades de sensibilización en distintos puntos de la ciudad.