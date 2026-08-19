La Jefatura de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia informó oficialmente que este miércoles debió intervenir de manera preventiva ante un intento de bloqueo al servicio de transporte público de pasajeros, en medio del conflicto que mantienen extrabajadores de Patagonia Argentina.

De acuerdo con el comunicado policial, inicialmente participó de la protesta un grupo de aproximadamente 20 exchoferes de Patagonia Argentina, quienes intentaron impedir la salida y el recorrido habitual de unidades de Transporte Diadema.

La situación se concentró posteriormente en la intersección de Mitre y avenida Ducós, donde permanecían alrededor de diez manifestantes.

Según detalló la Policía, en ese punto cinco unidades de colectivos quedaron demoradas.

Para interrumpir la circulación, los manifestantes habrían atravesado tres vehículos particulares sobre la calzada y colocado cubiertas, con la intención de bloquear completamente el tránsito de las unidades.

Ante esta situación, la máxima autoridad policial presente inició una instancia de diálogo con los trabajadores.

Desde la fuerza indicaron que los manifestantes fueron notificados de que su accionar podía constituir una infracción al Código Penal y fueron intimados a desistir de la medida y permitir nuevamente la circulación.

Tras la intervención policial, los manifestantes finalmente retiraron el bloqueo y liberaron el sector de manera pacífica.

La Unidad Regional destacó que el conflicto pudo desactivarse mediante el diálogo, sin incidentes y sin necesidad de recurrir al uso progresivo de la fuerza pública.

La Policía del Chubut señaló finalmente que continuará trabajando para garantizar tanto la libre circulación de los ciudadanos como el normal funcionamiento de los servicios.