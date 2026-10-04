Además, durante el evento se efectuarán las XII Jornadas Departamentales de Enfermería. Será el jueves 8 y viernes 9 de octubre. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente.

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se llevarán a cabo este 8 y 9 de octubre en Comodoro Rivadavia las XI Jornadas Provinciales de Enfermería y las XII Jornadas Departamentales de Enfermería.

La iniciativa es organizada por el Hospital Regional “Dr. Víctor Sanguinetti”, bajo el lema “Humanización y buenas prácticas de enfermería”, y se desarrollará en el horario de 8 a 15 horas en instalaciones de la Fundación Española.

Serán dos jornadas destinadas a los equipos de salud de instituciones públicas y privadas, profesionales y otros actores interesados en la temática, que tienen como propósito promover la formación continua, la actualización profesional, y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los equipos de enfermería de Chubut.

El encuentro, declarado de interés provincial por la Secretaría de Salud del Chubut, busca contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales y a la mejora de los servicios de salud, con eje en la humanización y las buenas prácticas de enfermería.

Temáticas

Durante las Jornadas se realizarán disertaciones y exposiciones de profesionales vinculados a la enfermería, quienes abordarán diferentes temáticas, entre ellas la bioseguridad y protección del personal de enfermería; COPAP en sala de internación de puérperas y post cesárea; el niño como persona: cuidados de enfermería centrados en la dignidad, los derechos y la familia; enfermería en UTIP semiabierta, cuidados con excelencia en la atención del paciente crítico pediátrico; duelo en el paciente neonatal; y la humanización en la atención del paciente pediátrico en UMUP.

Asimismo, se tratarán la comunicación terapéutica en salud mental como herramienta para la humanización del cuidado de enfermería; la ley Nicolás; proyecto ESI en las escuelas; lepra: enfermedad de Hansen; la teoría de la marea en la recuperación de personas con consumo de drogas; actualización en VIH: ¿cuánto abordamos en prevención combinada?; y el cuidado humanizado del paciente crítico en una UTI abierta, entre otros temas de relevancia para el ámbito de la enfermería.

Inscripciones

Los interesados en formar parte de las Jornadas deberán inscribirse ingresando a https://jornadahr.healthmar.com.ar/inscripciones.php