Los circuitos de votación en los comicios generales de Brasil, de los que saldrán presidente, congresistas y gobernadores de los 27 estados, cerraron a las 17:00 hora local, informó el Tribunal Superior Electoral este domingo en su transmisión en directo por YouTube.

Unos 158,7 millones de votantes elegirán quién gobernará el país durante los próximos 4 años en una cerrada carrera presidencial que lideran el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, extrema derecha).

La votación transcurrió con normalidad y hasta el mediodía de este domingo, la Policía Federal (PF) había abierto cinco investigaciones y labrado 12 actas por presuntos delitos electorales registrados en 13 estados.

El director general de la PF, Andrei Rodrigues, informó que el departamento de inteligencia de la fuerza investiga una denuncia sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU), institución pública encargada de la representación judicial y extrajudicial del Estado federal de Brasil.

Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral dijo que no detectó pruebas de una posible interferencia extranjera.

«Hasta el momento no tenemos ningún indicio concreto de interferencia internacional; se hablaba mucho, meses atrás, incluso el año pasado, de que esas interferencias podrían venir a través de las plataformas (de redes sociales)», dijo Kassio Nunes Marques, presidente del organismo a cargo de organizar las elecciones, velar por su buen funcionamiento y proclamar el resultado electoral.

Además de votar al presidente para el período 2027-2031, los brasileños también elegirán a sus representantes en el Congreso Nacional: se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados y dos tercios de los representantes del Senado (53 senadores). (Sputnik)