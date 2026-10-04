El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador y candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro tendrán que volver a medir fuerzas en el balotaje del 25 de octubre, según una proyección divulgada el domingo por el instituto Datafolha.

Poco después de las 19 horas, con el 64,81 por ciento del escrutinio finalizado, el ultraderechista tenía el 49,58 por ciento de los votos válidos frente al 41,25 por ciento del líder de la izquierda, haciendo que el pase a la segunda vuelta sea inevitable, según las citadas previsiones. (Sputnik)