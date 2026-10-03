El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, recibió a representantes de la Asociación de Provincianos, en el marco de los preparativos para la tradicional Fiesta Nacional de las Provincias, uno de los encuentros culturales que reúne a numerosas familias de la ciudad en cada edición.

Durante la reunión, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el acompañamiento del Municipio a la propuesta y remarcó la importancia que tiene para la comunidad.

“Es una fiesta que verdaderamente tiene relevancia en la ciudad”, sostuvo la funcionaria, quien además invitó a vecinos y familias a participar del encuentro que busca poner en valor las culturas, tradiciones y expresiones de las distintas provincias argentinas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Provincianos, Eduardo Escalante, agradeció el respaldo municipal y confirmó que los preparativos avanzan de cara a la realización del evento.

“Ya tenemos todo encaminado para la realización de la Fiesta. Estamos muy contentos y agradecidos; nosotros trabajamos por la cultura de Comodoro Rivadavia”, expresó.

Dos jornadas de cultura y gastronomía

La Fiesta Nacional de las Provincias se llevará a cabo durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

La propuesta contará con actividades culturales y gastronómicas destinadas a toda la comunidad, con la participación de representantes y expresiones vinculadas a las distintas provincias del país.