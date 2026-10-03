Comodoro Rivadavia comenzó este sábado 3 de octubre con una temperatura de 10°C y una sensación térmica de 7,2°C, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 7 de la mañana se registraba 66% de humedad, presión atmosférica de 992,1 hPa, viento del oeste a 23 km/h y una visibilidad de 30 kilómetros.

Durante la mañana se espera un cielo mayormente nublado, con temperaturas en ascenso. La máxima prevista para la jornada será de 17°C.

El panorama cambiará durante la tarde, cuando podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

El viento continuará siendo protagonista, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 12°C y una disminución de la intensidad del viento.

Cómo sigue el domingo

Para este domingo 4 de octubre, el SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

El lunes se espera un descenso de temperatura, con una máxima de 12°C, mientras que martes y miércoles tendrán registros similares. Hacia el jueves y viernes volverán a bajar las temperaturas, con máximas previstas de 10°C y 11°C, respectivamente.