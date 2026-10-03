La diseñadora Vanesa Luque, una de las integrantes del proyecto, contó que la marca surgió a partir de la unión de cinco mujeres que comparten el gusto por coser y crear.

“Somos cinco mujeres que nos unimos principalmente para coser y crear, que es lo que nos gusta. Después surgió la temática de lo que realmente nosotras sentimos y queremos expresar a través de la ropa”, explicó.

Uno de los sellos de la marca es el uso exclusivo de jeans recuperados. Según explicó Luque, no compran el material para sus prendas, sino que lo obtienen a través de donaciones, familiares, amigas y redes de reutilización.

“Elegimos el jean”, contó. ¿Por qué? Por su vínculo histórico con el trabajo y la clase obrera, pero también por la durabilidad del material.

“El jean es un lienzo en blanco para nosotras y es ahí donde trabajamos nuestra creatividad e imaginación”, señaló.

Luque además tiene desde hace 15 años su propio emprendimiento, Verde Recicla, relacionado con la recuperación y el reciclaje, una experiencia que ahora también aporta a la nueva marca.

El resultado son prendas únicas, sin diseños repetidos. Lo mismo ocurre con buena parte de los accesorios, como sombreros, casquetes, galeras, carteras y tote bags; pueden compartir un formato, pero cada pieza tiene características propias.

La identidad de Preámbulo Sin Más también está vinculada con mensajes y símbolos que sus creadoras consideran importantes.

Luque contó que uno de los momentos que las movilizó fue el Mundial y la aparición de un lienzo vinculado con Malvinas, algo que, según explicó, las llevó a pensar en la necesidad de reivindicar símbolos y creencias.

A partir de allí comenzaron a buscar cómo trasladar esas ideas a la indumentaria.

La marca también incorporó frases como “la patria no se vende”, que generaron repercusiones y comentarios en los últimos días.

Según Luque, hubo personas que cuestionaron algunos mensajes, pero también recibieron numerosos saludos y felicitaciones.

“Muchos vinieron a saludarnos y a felicitarnos”, contó.

“No queremos imponer nada”

Uno de los aspectos que la diseñadora remarcó es que las prendas están pensadas para que cada persona pueda decidir qué mensaje llevar.

Por eso, los parches son desmontables.

“A vos te puede gustar la prenda, pero no lo que dice, lo sacás, lo podés donar o lo podés dejar y lo guardás”, explicó.

Incluso, los parches pueden utilizarse en otras prendas que ya tenga la persona en su guardarropa.