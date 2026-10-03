Por primera vez desde el inicio de la primavera, Comodoro Rivadavia tuvo una tarde que hizo honor a la estación. La temperatura alcanzó los 18,6°C este sábado, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y permitió a los comodorenses disfrutar de unas horas más agradables al aire libre.

A las 17, la ciudad registraba 18,6°C, cielo parcialmente nublado, apenas 33% de humedad, viento del oeste a 19 km/h y una visibilidad de 30 kilómetros.

La marca térmica superó incluso la máxima de 17°C prevista inicialmente por el SMN para esta jornada.

El calor se hizo sentir

Después de varios días de lluvia, bajas temperaturas, humedad y ráfagas, el ascenso térmico se convirtió en una especie de bienvenida tardía de la primavera.

Con el cielo parcialmente nublado y una temperatura mucho más amable, la tarde permitió que vecinos aprovecharan espacios al aire libre y disfrutaran de una jornada distinta a las que había ofrecido la ciudad desde el comienzo de la estación.

Sin embargo, el buen tiempo no se mantendrá completamente estable durante la noche. El pronóstico anticipa lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, y temperaturas que descenderán hasta unos 12°C.

Cómo sigue el fin de semana

Para este domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

El lunes comenzará un nuevo descenso, con una máxima de 12°C, mientras que martes y miércoles mantendrán registros similares. Hacia el jueves volverán las temperaturas más bajas, con una máxima prevista de 10°C.

Por ahora, la primavera comodorense se tomó su tiempo, pero este sábado finalmente se hizo sentir.