La capacitación estuvo destinada a alumnos que encuentran próximos a iniciar su recorrido en el mundo laboral. Se brindaron herramientas para reconocer señales de alerta y verificar propuestas de trabajo antes de aceptarlas.

El Gobierno del Chubut llevó adelante en Comodoro Rivadavia una jornada de prevención de la trata de personas destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de la ciudad, de la que participaron más de 300 jóvenes.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y la Dirección de Juventud, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut, en el marco de las acciones desarrolladas con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, conmemorado el 23 de septiembre. La propuesta contó además con la articulación de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, a través de la Dra. Silvina Ávila.

La jornada estuvo especialmente orientada a jóvenes que se encuentran próximos a iniciar su recorrido en el mundo laboral. Durante el encuentro se trabajó sobre trata de personas, modalidades de captación y riesgos asociados a determinadas ofertas laborales, brindando herramientas concretas para reconocer señales de alerta y verificar propuestas de empleo antes de aceptarlas.

Además de los contenidos teóricos, los estudiantes participaron activamente en el análisis de casos prácticos, a partir de situaciones vinculadas con ofertas laborales, redes sociales, traslados y distintas estrategias de captación. El objetivo fue que pudieran identificar indicadores de riesgo y pensar qué información deberían verificar, a quién recurrir y cómo actuar frente a una situación sospechosa.

Desde el Gobierno Provincial se destacó la importancia de generar estos espacios con adolescentes y jóvenes, entendiendo que la prevención y el acceso a información segura constituyen herramientas fundamentales frente a posibles situaciones de captación y explotación.