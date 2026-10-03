Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vuelve a presentarse ante su gente este domingo 4 de octubre, desde las 20:30 horas, cuando reciba a La Unión de Formosa en el renovado Socios Fundadores, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

El conjunto patagónico regresa a casa luego de disputar sus dos primeros compromisos de la temporada fuera de Comodoro Rivadavia. En el debut, el actual campeón de la Liga Nacional se impuso ante Lanús por 92-74, mientras que en su segunda presentación cayó en Mar del Plata frente a Peñarol por 62-57.

Ahora, La Magia volverá a encontrarse con su gente en un Socios Fundadores que luce totalmente renovado, en lo que será el primer partido como local después de la histórica consagración obtenida en la temporada 2025/26.

En la previa del encuentro, el pívot del conjunto patagónico, Carlos Rivero, analizó el comienzo de la temporada y valoró el trabajo realizado durante la primera gira: «El grupo está bien. La gira fue más allá del partido que perdimos, bastante positiva. El partido contra Lanús fue bueno y contra Peñarol también tuvimos momentos buenos”.

En ese sentido, Rivero destacó el esfuerzo realizado en el último compromiso y reconoció que al equipo le costó encontrar fluidez ofensiva: “Nos costó durante todo el partido en el ataque, pero estuvimos ahí también de llevarnos el partido. Estamos trabajando para seguir mejorando y para encontrarnos en las ofensivas”.

El regreso al Socios Fundadores tendrá además un significado especial para el plantel, que volverá a jugar ante su público después de las finales: “La verdad que es muy lindo estar de nuevo acá, con nuestra gente, otra vez, después de mucho tiempo. Espero que el domingo esté la cancha explotada, como siempre”, expresó el interno.

Último enfrentamiento:

El último antecedente entre Gimnasia y La Unión se produjo el 7 de marzo de 2026, en el Estadio Cincuentenario de Formosa. En aquella oportunidad, el conjunto patagónico consiguió una importante victoria por 86-77. El máximo anotador del Verde fue Bryan Carabalí, quien aportó 15 puntos.