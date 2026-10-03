El diputado nacional recorrió escuelas de Trelew y Rawson y puso el foco en el impacto que la crisis económica tiene sobre los estudiantes. Docentes y directivos de distintas instituciones describieron situaciones que ya afectan la alimentación, el aprendizaje y las condiciones en las que los chicos transitan su educación.

Durante su recorrida por el Valle, Luque visitó escuelas de Trelew y Rawson para llevar ejemplares de la Constitución Nacional en el marco del programa “Diputados te visitan”. Allí, dialogando con docentes y directivos el diputado nacional Juan Pablo Luque se interiorizó respecto del impacto que la situación económica está teniendo en las aulas y en la vida cotidiana de los estudiantes.

“Hay chicos que hoy no comen todos los días” plantearon varios docentes pidiendo preservar su identidad por temor a represalias de parte de autoridades del Ministerio de Educación.

«Los datos que publicó el INDEC recientemente explican este contexto. En el conglomerado Rawson-Trelew, alrededor de 15.000 personas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras que el 35,1% de la población está bajo la línea de pobreza. Mientras que en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, la pobreza alcanza al 37,2%» señaló el diputado.

Para Luque, estos números dejan de ser una estadística cuando llegan a las escuelas: la pobreza empieza a impactar desde la infancia, condicionando la alimentación, el aprendizaje y las oportunidades de los jóvenes.

Luque sostuvo que la respuesta no puede limitarse a administrar la pobreza, sino que debe apuntar a generar las oportunidades que permitan que las familias puedan salir de ella.

“Tenemos que exponer esto y proponer otro camino. No podemos naturalizar una sociedad donde cada vez más chicos crecen en la pobreza. Hay que generar empleo, recuperar ingresos de las familias y construir las condiciones para que nuestros chicos y chicas puedan vivir dignamente”