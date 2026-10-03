Un total de 158,7 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo para elegir quién gobernará el país los próximos cuatro años.

Los principales candidatos a la presidencia son el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, extrema derecha).

También hay otros candidatos del campo conservador, pero con pocas opciones: Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema.

Los colegios electorales abrirán desde las 08:00 hora local (11:00 GMT) hasta las 17:00 (20:00 GMT), de forma ininterrumpida.

En Brasil se usan desde hace 20 años urnas electrónicas, lo que permite un escrutinio muy rápido pese al tamaño continental del país: se espera que pasadas las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes) ya se conozca el resultado.

Si ninguno de los candidatos logra más del 50 por ciento de los votos válidos se celebrará un balotaje entre los dos más votados el domingo 25 de octubre.

Además de votar al presidente, los brasileños también deberán elegir a sus representantes en el Congreso Nacional: están en liza la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados (513) y dos tercios de los representantes del Senado (53 senadores).

Además, también se votan los gobernadores de los 27 estados y los congresistas de sus respectivas asambleas legislativas.

Las últimas encuestas apuntan a un escenario muy ajustado: el sondeo de Datafolha divulgado el 1 de octubre muestra que Lula sería el más votado, con un 42 por ciento de apoyo, seguido del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien recibiría un 38 por ciento.

Según las proyecciones, todavía hay un dos por ciento de indecisos, lo cual pesará en el desenlace, junto con el nivel de abstención que exista en Brasil, donde el voto es obligatorio.

El presidente Lula votará a las 08:00 hora local (11:00 GMT) en el colegio João Firmino de la ciudad de São Bernardo do Campo, en la periferia de la ciudad de São Paulo, donde inició su trayectoria como líder sindical.

Flávio Bolsonaro, por su parte, todavía no ha confirmado su lugar de votación, pero se espera que lo haga en un colegio electoral del barrio de Tijuca, en Río de Janeiro. (Sputnik)