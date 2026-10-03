La ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi Saavedra, participó en Salta de la reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación Judicial REFLEJAR.

El encuentro reunió a autoridades judiciales de distintas jurisdicciones y permitió repasar la situación institucional de cada provincia a partir de los informes presentados por los representantes regionales.

La reunión fue encabezada por la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, jueza chaqueña, junto con la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, y el vicepresidente de ese tribunal, Fabián Vittar.

En representación de la región, Camila Banfi Saavedra, quien además se desempeña como vicepresidenta del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, presentó un informe basado en los principales puntos analizados durante la reunión de comisiones realizada de manera virtual el pasado 23 de septiembre.

Uno de los ejes estuvo vinculado con el bienestar laboral y las auditorías judiciales. En este marco, se acordó avanzar en la elaboración de protocolos de trabajo interdisciplinarios que permitan diferenciar claramente los abordajes preventivos y humanos de los conflictos de las instancias disciplinarias o sancionatorias.

Otro de los puntos destacados fue el trabajo de la Red Patagónica de Bibliotecas Jurídicas, que avanza en la puesta en marcha de un Catálogo Colectivo Unificado.

Según el informe presentado, el proyecto ya cuenta con un servidor de prueba y la integración de bases de datos provinciales, y se estima realizar su presentación oficial en noviembre de 2026.

En materia de comunicación institucional, se informó que desde marzo de 2025 se publicaron más de 50 noticias en el sitio web.

También se abordaron aspectos relacionados con la mediación, donde se propuso publicar en las páginas web institucionales formularios unificados y contactos directos para facilitar la resolución de conflictos entre ciudadanos de provincias limítrofes.

Además, se planteó continuar impulsando capacitaciones en métodos alternativos de resolución de conflictos, vinculadas al nuevo marco de responsabilidad penal juvenil.

Luego de los informes regionales, la presidenta de REFLEJAR, María del Carmen Battaini, presentó el informe correspondiente al instituto de capacitación judicial.

Posteriormente, los representantes judiciales participaron de la elección de autoridades del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia (IFITEJ).

En esa instancia, el mendocino Mario Adaro fue reelegido como presidente del IFITEJ.

La reunión permitió así poner en común los avances de las distintas regiones y continuar articulando iniciativas entre los superiores tribunales de justicia de todo el país.

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