Se realizó un perímetro preventivo en un inmueble ubicado entre Vélez Sarsfield y Maipú para evitar el ingreso de personas al lugar. Un geólogo evalúa las condiciones del terreno y la estructura para determinar los pasos a seguir.

Ante la trascendencia pública que tomó la situación de una vivienda ubicada sobre calle Francia, entre Vélez Sarsfield y Maipú, el Municipio intervino a través de la Secretaría de Control Operativo y Defensa Civil. El inmueble fue totalmente perimetrado para evitar el ingreso de personas y prevenir posibles riesgos.

En ese marco, el secretario Miguel Gómez detalló que, en los últimos tiempos, “no se registraron caídas de mampostería o chapas, movimientos de suelo ni desprendimientos. La preocupación se generó por la presencia de barro y el escurrimiento de agua en el sector por las recientes precipitaciones”.

El funcionario señaló que la situación de la vivienda es de larga data y que los vecinos del sector conocen las condiciones existentes. No obstante, se les explicó minuciosamente sobre los peligros detectados, con el objetivo de concientizar y organizar un plan de acción para evitar accidentes. “El principal riesgo está vinculado a un eventual desprendimiento de fragmentos de hormigón o ladrillos, materiales que por su peso podrían alcanzar las viviendas ubicadas en las inmediaciones del faldeo”.

Por último, indicó que “un geólogo se encuentra trabajando en el lugar para realizar la evaluación técnica correspondiente y, de acuerdo a su informe, se evaluarán los pasos a seguir”, al tiempo que remarcó que el perímetro preventivo busca evitar el acceso al inmueble en riesgo.