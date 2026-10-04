«Es un día muy importante, espero que Brasil ponga fin a la era del atraso, del «todo vale», de usar la máquina pública para definir las elecciones… todo eso tiene que acabarse, Brasil no aguanta cuatro años más de eso, la única alternativa es Flávio Bolsonaro, estoy más que preparado para presidir este país», dijo el candidato a la prensa a la salida del centro de votación.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) aseguró que Brasil necesita más que nunca a su propio pueblo para «liberarse» y se mostró optimista con los resultados.
El senador explicó que encuestas internas de su partido muestran una tendencia de crecimiento y aseguró que está recibiendo el denominado voto útil de electores que inicialmente respaldarían a otros candidatos contrarios al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En esta primera vuelta, además de Flávio Bolsonaro y Lula, compiten otros candidatos de derecha con baja intención de voto, entre ellos Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Augusto Cury y Renan Santos.
Bolsonaro confía en que parte de esos electores opte a último momento por respaldar su candidatura y le permita alcanzar la victoria sin necesidad de una segunda vuelta.
El candidato ultraderechista también afirmó que su sueño es terminar su mandato con menos personas dependiendo de los programas sociales del Gobierno para poder comer, e hizo una alerta sobre la libertad de prensa, advirtiendo que la continuidad de Lula en el poder la pondría en peligro.
Casi 160 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo y podrán votar hasta las 17:00 (20:00 GMT); los resultados se conocerán pocas horas después, ya que el escrutinio en Brasil es electrónico y suele ser bastante rápido.
Además del nuevo presidente, los electores elegirán diputados, senadores, los gobernadores de los 27 estados y los miembros de las respectivas asambleas legislativas.
Si ninguno de los candidatos logra más del 50 por ciento de los votos válidos se celebrará un balotaje entre los dos más votados el domingo 25 de octubre. (Sputnik)
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